В Кандалакше обеспечили безопасность дорожного движения вблизи школ после вмешательства прокуратуры

В Кандалакше дороги вблизи школ не были безопасны для движения. Нарушения выявила прокуратура. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кандалакше дороги вблизи школ не были безопасны для движения. Нарушения выявила прокуратура.

Так, возле пешеходных переходов были неисправны светофоры, отсутствовали искусственные дорожные неровности, а также не было пешеходных ограждений на участке дороги вдоль здания школы №1.

- В адрес МКУ «Управление городским хозяйством» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После принятых мер нарушения безопасности дорожного движения устранили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru