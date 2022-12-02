В Кандалакше обеспечили безопасность дорожного движения вблизи школ после вмешательства прокуратуры

В Кандалакше дороги вблизи школ не были безопасны для движения. Нарушения выявила прокуратура.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кандалакше дороги вблизи школ не были безопасны для движения. Нарушения выявила прокуратура.
Так, возле пешеходных переходов были неисправны светофоры, отсутствовали искусственные дорожные неровности, а также не было пешеходных ограждений на участке дороги вдоль здания школы №1.
- В адрес МКУ «Управление городским хозяйством» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
После принятых мер нарушения безопасности дорожного движения устранили.
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