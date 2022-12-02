40 лет назад Мурманск получил орден Великой Отечественной войны I степени

2 декабря 1982 года Мурманск был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени за подвиг, который совершили жители Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 декабря 1982 года Мурманск был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени за подвиг, который совершили жители Заполярья. С тех пор прошло 40 лет.

Глава города Игорь Морарь отметил, что в цену победы над врагом вошло то, что восстановить невозможно - жизни жителей Мурманска. Жизни стариков, женщин, детей и тех, кто, не жалея себя, оборонял подступы к городу. Тех, кто погиб, не дождавшись Победы, но сделал все, чтобы она пришла.

- Долг мурманчан помнить подвиги и заслуги, за которые наш город получил эту награду, - отметил он.

С начала войны по декабрь 1943 года немцы сбросили на город 4 100 фугасных бомб и 18 1193 зажигательные авиабомбы. Бомбардировками и пожарами немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб народному хозяйству Мурманской области и в особенности Мурманску. За время войны в городе полностью и частично были разрушены 1 417 домов.

Орден Отечественной войны I степени находится над входом в администрацию Мурманска, на стеле на южном въезде в город и над аркой на площади Пять Углов.

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