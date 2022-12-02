Проверка слуха: Бурые медведи замуровывают себя в берлоге перед смертью

«КП»-Мурманск» решила проверить эту информацию. Фото: Андрей АБРАМОВ

Одно из туристических мест Мурманской области - столица саамской культуры Ловозеро. Сюда гости едут, чтобы познакомиться с жизнью коренного малочисленного народа.

В «саамской деревне», что находится примерно в часе езды от села, туристам рассказывают об особенностях природы Кольского Заполярья, в том числе и про медведей. Например, что в тундре не найти медвежьих костей, и все потому, что, чувствуя приближение смерти, косолапые уходят в берлогу, замуровывают себя изнутри и погибают чаще всего из-за нехватки воздуха.

«КП»-Мурманск» решила проверить эту информацию.

- В тундре мы находили останки медведей, - рассказали нам в научном отделе Кандалакшского заповедника. - То, что они замуровывают себя в берлоге, неправда. Другое дело, что обнаружить тело медведя можно редко - в лесу много падальщиков. А кости животные растаскивают, их порой трудно заметить.

Руководитель научного отдела Лапландского заповедника Мария Каримова также подтвердила, что косолапые умирают не только в берлоге.

- Болезни, возраст, травмы - причин гибели медведей много. Смерть настигает их в разных местах. Конечно, животным, которые чувствуют слабость, свойственно прятаться. Те же медведи могут на время болезни прятаться в берлоге, чтобы их, например, не убили сородичи, так как медведям свойственен каннибализм.

Так что история о том, что в тундре есть медвежьи «склепы», всего лишь красивая сказка для туристов.

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