Северный флот опубликовал кадры с мест боевого слаживания в Мурманской области

На Северном флоте опубликовали кадры с боевым слаживанием военнослужащих. Фото: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте опубликовали кадры с боевым слаживанием военнослужащих. В суровых условиях Севера мотострелки тренируются вместе с танковыми подразделениями, отрабатывая тактику ведения боя в наступлении.

- Как отмечают руководители занятий, такие тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя, эффективнее использовать в ходе наступления прикрытие бронированной техники, дают возможность привыкнуть к стрельбе из танковых орудий, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Грамотное взаимодействие с танками, артиллерией и другими подразделениями значительно повышает эффективность действий мотострелков в условиях современного боя.

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