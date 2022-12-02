Пекарня Brod в Никеле стала обладателем премии «Сделано в России — 2022»

В пекарне есть около 15 видов хлеба, 40 видов выпечки и 20 видов кондитерских изделий. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Редакция журнала «Сноб» подвела итоги ежегодной премии «Сделано в России — 2022». Одним из победителей стала пекарня Brod из Никеля, которая выиграла в номинации «Городская среда».

Арктическую пекарню открыла предпринимательница Зоя Радкевич весной этого года. Кафе быстро стало местом притяжения горожан.

- В пекарне есть около 15 видов хлеба, 40 видов выпечки и 20 видов кондитерских изделий. Булочки здесь подают в том числе с «арктическими» начинками: морошкой, вороникой, голубикой и белыми грибами, - сообщает издание.

Пекарня стала одним из победителей конкурса безвозмездных займов от компании «Норникель».

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