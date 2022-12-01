В Кандалакше опасную дорогу приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

Главе администрации Кандалакшского района внесено представление.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кандалакше прокуратура выявила нарушения требований закона о безопасности дорожного движения. Администрация муниципалитета не привела в порядок участок автодороги по улице 1-я Линия от дома № 96 до примыкания проезда к дому № 98.
В прокуратуре отметили, что дорога сильна повреждена, что ставит под угрозу жизнь и здоровье автомобилистов и пешеходов и увеличивает риски ДТП.
Главе администрации Кандалакшского района внесено представление.
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