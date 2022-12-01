В Кандалакше опасную дорогу приведут в порядок после вмешательства прокуратуры

Главе администрации Кандалакшского района внесено представление. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кандалакше прокуратура выявила нарушения требований закона о безопасности дорожного движения. Администрация муниципалитета не привела в порядок участок автодороги по улице 1-я Линия от дома № 96 до примыкания проезда к дому № 98.

В прокуратуре отметили, что дорога сильна повреждена, что ставит под угрозу жизнь и здоровье автомобилистов и пешеходов и увеличивает риски ДТП.

Главе администрации Кандалакшского района внесено представление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru