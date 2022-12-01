Росздравнадзор рассказал, повлияли ли санкции на поставки лекарств в Мурманскую область

Антироссийские санкции оказали существенное влияние на все стороны жизни в нашей стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антироссийские санкции оказали существенное влияние на все стороны жизни в нашей стране. В том числе и на поставки импортных медицинских препаратов и их составляющие.

«КП»-Мурманск» обратилась в Росздравнадзор Мурманской области, чтобы узнать, есть ли сейчас дефицит лекарств в заполярных аптеках.

- Территориальный орган не располагает информацией о тотальном отсутствии в обращении на территории Мурманской области каких-либо лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, в том числе и из-за введения санкций, - ответили в Росздравнадзоре Мурманской области.

Там же пояснили, что мониторинг ведется на постоянной основе во взаимодействии с аптечными сетями и поставщиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru