На дороге Мишуково-Снежногорск произошло ДТП с двумя пострадавшими

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 1 декабря в районе 31 километра автодороги Мишуково-Снежногорск произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen и Hyundai, без пострадавших не обошлось.
- В ДТП два человека (водитель Hyundai и пассажир Volkswagen) получили травмы и были осмотрены в медицинском учреждении. Водитель Volkswagen от медицинского освидетельствования отказался, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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