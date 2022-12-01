На дороге Мишуково-Снежногорск произошло ДТП с двумя пострадавшими

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 1 декабря в районе 31 километра автодороги Мишуково-Снежногорск произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen и Hyundai, без пострадавших не обошлось.

- В ДТП два человека (водитель Hyundai и пассажир Volkswagen) получили травмы и были осмотрены в медицинском учреждении. Водитель Volkswagen от медицинского освидетельствования отказался, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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