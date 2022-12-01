Частный дом в Кольском районе подключили к электросетям после вмешательства судебных приставов

Житель Кольского района добился подключения к электричества в своем частном доме благодаря судебным приставам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кольского района добился подключения к электричества в своем частном доме благодаря судебным приставам.

- Суд предоставил ресурсоснабжающей организации, которая должна была подключить дом к электросетям, шестимесячную отсрочку, а когда срок истек, с компании взыскали исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. Также судебный пристав привлек организацию к административной ответственности по части 1 ст. 17.15 КоАП РФ со штрафом в 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

После принятых мер должник все же подключил дом взыскателя к электрическим сетям. Теперь житель Кольского района может пользоваться всеми благами цивилизации.

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