С самолета Сочи–Мурманск сняли любительницу поматериться

В мурманском аэропорту задержали 43-летнюю пассажирку самолета Сочи – Мурманск.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В мурманском аэропорту задержали 43-летнюю пассажирку самолета Сочи – Мурманск. Женщина нарушала правила поведения на борту воздушного судна.
Как выяснили полицейские, жительница Мурманской области выражалась нецензурной бранью. На неоднократные требования бортпроводников прекратить свои действия она не реагировала.
Северянку доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нее составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru