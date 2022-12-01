С самолета Сочи–Мурманск сняли любительницу поматериться

В мурманском аэропорту задержали 43-летнюю пассажирку самолета Сочи – Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманском аэропорту задержали 43-летнюю пассажирку самолета Сочи – Мурманск. Женщина нарушала правила поведения на борту воздушного судна.

Как выяснили полицейские, жительница Мурманской области выражалась нецензурной бранью. На неоднократные требования бортпроводников прекратить свои действия она не реагировала.

Северянку доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нее составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

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