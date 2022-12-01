Северное сияние онлайн: видеокамера «Ростелекома» поймала в объектив необычное явление природы

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил популярное северное туристическое направление — Териберку — современной инфраструктурой связи и цифровыми услугами. Фото: Скриншот / vk.com/my_teriberka

Система видеонаблюдения «Ростелекома» зафиксировала в селе Териберка Мурманской области полярное сияние. Благодаря современным технологиям увидеть грандиозное природное явление в онлайн-режиме может любой желающий.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил популярное северное туристическое направление — Териберку — современной инфраструктурой связи и цифровыми услугами, в том числе уличным видеонаблюдением. Система визуального контроля охватывает не только социально и культурно значимые объекты, но и песчаный пляж, на котором ежегодно собираются тысячи туристов в поисках полярного сияния.

Специалисты установили видеокамеру на берегу Баренцева моря на высоте 10 метров и направили ее в сторону залива Лодейная губа. Надежный металлический корпус оборудования выдерживает экстремальные погодные условия. Камера имеет встроенную инфракрасную подсветку для наблюдения в темное время суток на расстоянии до 200 метров.

Для удобства отдыхающих в зоне песчаного пляжа организован бесплатный Wi-Fi.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Териберка всегда была одной из самых удобных локаций для наблюдения за северным сиянием. Мы рады, что видеонаблюдение “Ростелекома” не только обеспечивает безопасность местных жителей и туристов, но и дает возможность дистанционно насладиться потрясающим по своей красоте природным явлением. Ведь охота за сиянием — вопрос большой удачи».

Строительство новой инфраструктуры связи в Териберке специалисты «Ростелекома» организовали в рекордно короткие сроки — за 6 месяцев. Для реализации проекта было проложено 120 км магистральной оптоволоконной линии связи. Проведенные работы позволили обеспечить жителей и организации села возможностью пользоваться современными цифровыми сервисами.

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