Федеральный канал покажет выпуск тревел-шоу «Приехали!» про Мурманскую область

Ведущим шоу «Приехали!» стал Дима Красилов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 декабря в 15.00 телеканал МУЗ-ТВ покажет выпуск тревел-шоу «Приехали!» про Мурманскую область, ведущим которого стал Дима Красилов. Его многие знают как «Пухляша» из клипа группы Little Big «Uno».

Напомним: съемочная группа приезжала в Мурманск в октябре.

- Дима Красилов начертит небанальный маршрут, отметит самые красивые места, передаст яркие гастрономические впечатления и познакомит с людьми, которые покажут привычные города с неожиданной стороны, - сообщили авторы программы.

Напомним: также 3 декабря в 10.00 на СТС выйдет выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» про Мурманскую область с ведущим Александром Бельковичем.

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