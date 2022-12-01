До 2032 года в Мурманскую область инвестируют 1,1 триллиона рублей

В Мурманской области создадут 40 тысяч рабочих мест. Фото: правительство Мурманской области

На заседании правительства Мурманской области обсудили инвестиционное развитие региона. Как сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, до 2032 года в 265 проектов инвестируют 1,1 триллиона рублей, налоговые отчисления в консолидированный бюджет составят 442 миллиарда рублей. Будет создано более 40 тысяч рабочих мест.

- Больше половины — это проекты, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Инвестиции охватывают практически все ключевые сферы экономики региона. При этом максимальное количество проектов реализуется в туристической отрасли. А самые капиталоемкие проекты относятся к сфере транспорта и горнодобывающей отрасли, - сообщила Ольга Кузнецова.

На данный момент резиденты АЗРФ выплатили в виде НДФЛ 1,7 миллиарда рублей.

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