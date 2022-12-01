С 1 декабря в Мурманской области проиндексированы тарифы на коммунальные услуги

Новые суммы в квитанциях северяне увидят с 1 января 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 декабря 2022 года в Мурманской области проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. В Заполярье рост будет ниже, чем в целом по России.

- Средний рост платы граждан, по решению регионального правительства, составит 6,3%, а максимальный – 9%. Это позволит снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением, при этом компенсация недополученных доходов организаций осуществляется за счет средств областного бюджета, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Максимальный рост тарифов затронет порядка 1% северян.

Новые суммы в квитанциях жители Заполярья увидят в январе. Чтобы избежать проблем, северяне могут воспользоваться «Калькулятором коммунальных платежей».

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