С 1 декабря в Мурманской области проиндексированы тарифы на коммунальные услуги

Новые суммы в квитанциях северяне увидят с 1 января 2023 года.
Фото: Даниил ОПАРИН
С 1 декабря 2022 года в Мурманской области проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. В Заполярье рост будет ниже, чем в целом по России.
- Средний рост платы граждан, по решению регионального правительства, составит 6,3%, а максимальный – 9%. Это позволит снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением, при этом компенсация недополученных доходов организаций осуществляется за счет средств областного бюджета, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.
Максимальный рост тарифов затронет порядка 1% северян.
Новые суммы в квитанциях жители Заполярья увидят в январе. Чтобы избежать проблем, северяне могут воспользоваться «Калькулятором коммунальных платежей».
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