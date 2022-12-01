Мотострелки Северного флота отработали тактику наступления под прикрытием бронированной техники

Мотострелки отработали наступление под прикрытием бронированной техники. Фото: пресс-служба Северного флота

На полигонах Северного флота прошло боевое слаживание военнослужащих отдельной мотострелковой бригады. В зимних масхалатах и с танковыми подразделениями мотострелки отработали тактику ведения боя в наступлении.

- Грамотное взаимодействие с танками, артиллерией и другими подразделениями значительно повышает эффективность действий мотострелков в условиях современного боя, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Слаживание помогает мотострелках увереннее чувствовать себя во время спецдействий и эффективно использовать танковое прикрытие.

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