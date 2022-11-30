Жителям и гостям Мурманской области напомнили о лавинной опасности

Масса снега, сметающая все на своем пути, движется со скоростью 20–30 метров в секунду. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МЧС Мурманской области рассказали любителям спорта и путешествий о правилах безопасности, которым нужно следовать, отправляясь в горы. Главная опасность - лавины.

Масса снега, сметающая все на своем пути, движется со скоростью 20–30 метров в секунду.

- Причинами схода снежной лавины являются длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы, - сообщили в ведомстве.

Спасатели советуют заранее узнавать прогноз погоды перед выходом в горы, избегать лавиноопасных участков и взять с собой лавинный датчик.

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