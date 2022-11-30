В Оленегорске 19-летний внук украл у бабушки 100 тысяч рублей

19-летний северянин перевел деньги на свою карту. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

64-летняя жительница Оленегорска осталась без сбережений из-за своего внука. Тот украл у бабушки 100 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, 19-летний северянин перевел деньги на свою карту. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал.

- Молодой человек рассказал правоохранителям, что очень часто навещал свою бабушку. Зная, что у нее есть деньги, он помощью ее мобильного телефона несколько раз переводил средства на свой счет, когда женщина отлучалась из дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. С оленегорца взята подписка о невыезде.

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