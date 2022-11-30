Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 11:08

В Оленегорске 19-летний внук украл у бабушки 100 тысяч рублей

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
19-летний северянин перевел деньги на свою карту. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал.

19-летний северянин перевел деньги на свою карту. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

64-летняя жительница Оленегорска осталась без сбережений из-за своего внука. Тот украл у бабушки 100 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, 19-летний северянин перевел деньги на свою карту. Ранее он в поле зрения полицейских не попадал.

- Молодой человек рассказал правоохранителям, что очень часто навещал свою бабушку. Зная, что у нее есть деньги, он помощью ее мобильного телефона несколько раз переводил средства на свой счет, когда женщина отлучалась из дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы. С оленегорца взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru