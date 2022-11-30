Позже всего период без солнца начнется в Зайшейке - 21 декабря - и продлится всего два дня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 ноября в Мурманской области началась полярная ночь: первым она накрыла полуостров Рыбачий. После темнота начинает спускаться с севера на юг Кольского полуострова.

Так, 30 ноября она началась в Видяево, Гаджиево, Полярном, Снежногорске, Териберке.

В Мурманске полярная ночь стартует 2 декабря и продлится 40 дней до 10 января, когда северяне встретят первый рассвет.

Позже всего период без солнца начнется в Зайшейке - 21 декабря - и продлится всего два дня.

- В Полярных Зорях и южнее полярной ночи нет, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

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