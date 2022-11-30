Мужчина устроил дебош в гостинице Мурманска

В гостинице Мурманска, что находится на проспекте Ленина, ночью задержали дебошира.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В гостинице Мурманска, что находится на проспекте Ленина, ночью задержали дебошира. На место происшествия вызывали сотрудников Росгвардии.
- Администратор отеля рассказал росгвардейцам, что около трех часов ночи один из постояльцев стал вести себя агрессивно. Молодой человек, который был не трезв, начал повышать голос на работников гостиницы и выражаться матом, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина не реагировал на замечания и уходить отказывался. Жителя Мончегорска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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