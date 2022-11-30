Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту малой ГЭС в Мурманской области

Ее строительство было запланировано на 2022 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект строительства малой ГЭС на реке Паз в Мурманской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Ее строительство было запланировано на 2022 год.

Новая станция войдет в состав каскада Пазских ГЭС, активные работы по ее возведению должны начаться в 2023 году.

Напомним: в сентябре 2019 года в Мурманской области заложили самый крупный за Полярным кругом ветропарк «Кольская ВЭС». Он имеет статус стратегического инвестпроекта региона.

Спустя три года стройка завершена на 100%: на площади 257 га разместили 57 ветроэнергетических установок. 26 октября на объекте провели пробный пуск.

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