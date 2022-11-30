Андрей Чибис проведет встречу с жителями Апатитов

30 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Апатитах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Апатитах. В рамках поездки состоится выездное заседание правительства региона.

Также глава региона встретится с местными жителями.

- Работаю в Апатитах и проведу встречу с жителями города в 19.00. Адрес: Фестивальная, 15А (Дом детского творчества). Приходите, будем вместе решать ваши вопросы, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: глава региона провел «Прямую линию», в ходе которой ответил более чем на семь десятков вопросов.

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