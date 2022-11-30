Сначала просил по 20 тысяч, потом по 50. В Мурманске сотрудник полиции покровительствовал продавцу алкоголем

Свою вину обвиняемый не признает, до суда он будет находиться под стражей. Фото: Анастасия Осипова

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении сотрудника группы комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения УМВД России по Мурманской области. Его обвиняют в получении взятки – почти три года он помогал знакомому с нарушениями продавать алкоголь в Мурманске и Коле.

С июня 2019 года по январь 2022 года обвиняемый обогатился на 1,3 миллиона рублей. Сначала полицейский брал по 20 тысяч рублей, но когда понял, что его покровительство востребовано, увеличил сумму почти в 2 раза.

- За указанное вознаграждение злоумышленник осуществлял общее покровительство незаконной деятельности мужчины, неоднократно, заблаговременно предупреждал знакомого о планирующихся проверках мест сбыта алкоголя. Тем самым давал возможность вывезти и скрыть продукцию от изъятия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Задержали правоохранителя сотрудник МВД и УФСБ в момент получения очередной взятки. Свидетелями по уголовному делу проходят 29 человек.

Свою вину обвиняемый не признает, до суда он будет находиться под стражей.

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