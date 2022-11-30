Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:36

Сначала просил по 20 тысяч, потом по 50. В Мурманске сотрудник полиции покровительствовал продавцу алкоголем

Сотрудник МВД Мурманской области за взятку прикрывал торговца алкоголем
Ника СВЕТЛОВА
Свою вину обвиняемый не признает, до суда он будет находиться под стражей.

Свою вину обвиняемый не признает, до суда он будет находиться под стражей.

Фото: Анастасия Осипова

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении сотрудника группы комплексного анализа административной практики, организации методического обеспечения УМВД России по Мурманской области. Его обвиняют в получении взятки – почти три года он помогал знакомому с нарушениями продавать алкоголь в Мурманске и Коле.

С июня 2019 года по январь 2022 года обвиняемый обогатился на 1,3 миллиона рублей. Сначала полицейский брал по 20 тысяч рублей, но когда понял, что его покровительство востребовано, увеличил сумму почти в 2 раза.

- За указанное вознаграждение злоумышленник осуществлял общее покровительство незаконной деятельности мужчины, неоднократно, заблаговременно предупреждал знакомого о планирующихся проверках мест сбыта алкоголя. Тем самым давал возможность вывезти и скрыть продукцию от изъятия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Задержали правоохранителя сотрудник МВД и УФСБ в момент получения очередной взятки. Свидетелями по уголовному делу проходят 29 человек.

Свою вину обвиняемый не признает, до суда он будет находиться под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru