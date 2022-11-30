На дороге Кола-Лотта в столкновении трех машин погиб человек

В ДТП пострадали три человека, один погиб. Фото: vk.com/murman01

Около десяти вечера 29 ноября на первом километре автодороги Кола-Лотта произошла смертельная авария. Здесь столкнулись Chevrolet Niva, Volkswagen и микроавтобус «Соболь».

- Пострадали три человека, один человек погиб. Спасатели провели деблокирование водителя Chevrolet Niva, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

По словам очевидцев, одна из машин - полицейская.

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