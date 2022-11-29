Мурманская область получит 783 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство двух жилых домов

Федеральное правительство поддержало Мурманскую в область в жилищном строительстве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральное правительство поддержало Мурманскую в область в жилищном строительстве. Согласно подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным постановлению, региону выделят 783 миллиона рублей на строительство двух жилых домов.

- Михаил Владимирович Мишустин поддержал нашу заявку по финансированию строительства двух домов в Мурманске. Возрождение жилищного строительства в регионе - наша ключевая задача. Спасибо федеральному правительству за помощь! - прокомментировал решение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: Андрей Чибис представил на заседании Госкомиссии по развитию Арктики проект жилищного строительства в регионе - два новых многоэтажных дома для учителей и врачей.

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