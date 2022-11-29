Евгений Никора: 2023 год будет не просто трудным - тяжелым

Региональные парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 29 ноября депутаты впервые публично рассмотрели проект закона о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Ранее отмечалось, что бюджет будет осторожным и даже консервативным, но сохранит свою социальную направленность - 70 из 118 миллиардов рублей расходной части бюджета будут направлены на социальную сферу.

- Весь следующий год нам предстоит нести ответственность за наших земляков. А 2023 год будет нельзя сказать, что непростой - он будет тяжелым, я в этом уверен, - отметил заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Региональные парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета.

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