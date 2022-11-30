Хоровод вокруг елки и бокал шампанского в Баренцевом море. Дайверы установят новогоднюю елку под водой

У дайверов из клуба «Морской охотник» в Мурманской области есть ежегодная традиция - устанавливать новогоднюю елку на дне Баренцева моря. Фото: vk.com/divingclubseahunter

У дайверов из клуба «Морской охотник» в Мурманской области есть ежегодная традиция - устанавливать новогоднюю елку на дне Баренцева моря. Акция обычно проводится в Ура-Губе.

В 2022 году она состоится 24 декабря, хотя дата еще может измениться. Сейчас дайверы собирают единомышленников, готовых поводить хоровод под водой.

- В Ура-Губе акцию проводим уже пятый или шестой год, а так она длится на протяжении 12 лет. Раньше елочку устанавливали у Белокаменки, в Ретинском и даже в бассейне, - рассказал «КП»-Мурманск» инструктор «Морского охотника» Андрей Букреев.

Акция «Морского охотника» не наносит ущерб природе - дайверы используют искусственную елку, которую устанавливают на морском дне, а потом увозят с собой. Новогоднее дерево обычно используют белое, чтобы его было видно в условиях темноты полярной ночи. Есть и другие хитрости. Дайверы даже ухитряются поднять бокал шампанского, хотя правильнее будет сказать - опустить.

- Есть небольшие секреты. Например, выбираем бутылку с пластиковой пробкой, потому что другую не открыть. Пить надо, наклонив горлышком вниз, - пояснил руководитель Nordval Валерий Темпераментов - в этом клубе тоже существует традиция с елочкой под водой.

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