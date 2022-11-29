Детско-юношескую библиотеку Мурманска украсила надпись с интересным шрифтом

Надпись гласит: «Никогда не забывайте две вещи: читать и мечтать».

Обновленное здание Мурманской детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой украсила большая надпись, сделанная необычным шрифтом в стиле древнерусского письма. Она гласит: «Никогда не забывайте две вещи: читать и мечтать».

Северянам пришелся по душе такой элемент дизайна.

- Очень здорово! Аутентично и уместно, что редко встречается в наше время, - пишут в паблике «Мурманск - столица Арктики».

Напомним: в Оленегорске водитель погрузчика одного из местных предприятий, художник-любитель Владимир Смазнов, украсил ярким граффити стену лыжной базы в лесопарке.

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