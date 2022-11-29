Ведущий тревел-шоу «100 мест, где поесть» Александр Белькович попробовал в Мурманске Арктическую кухню

3 декабря в 10.00 выйдет выпуск про Мурманскую область и Арктическую кухню. Фото: телеканал СТС

Этой осенью телеканал СТС запустил тревел-шоу «100 мест, где поесть» с ведущим Александром Бельковичем. 3 декабря в 10.00 выйдет выпуск про Мурманскую область и Арктическую кухню.

- Мне говорили, что ноябрь не самое подходящее время для посещения Мурманска, но даже в этот период здесь есть чем заняться и от чего набраться незабываемых впечатлений. Например, наесться любимой северной морошки, попробовать крабов, гребешков, палтус, треску и ерша. Да и когда бы еще я окунулся в ледяном океане или попарился в баньке знаменитой Териберки, - сообщил Александр Белькович.

В Мурманской области он попробовал также оленену, ягель, печень трески.

Напомним: в октябре в Заполярье приезжал известный танцор Дмитрий Красилов, который прославился после участия в клипе группы Little Big на песню Uno.

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