Во время пожара нашли два трупа. В Мурманске уроженец Архангельской области убил двух человек и пытался скрыть все огнем

Мужчина зарезал двух человек. Фото: СКР по МО

Утром 26 ноября стало известно о пожаре в одном из домов на улице Миронова в Мурманске. На месте пожарные во время борьбы с огнем обнаружили тела двух людей - 55-летнего мужчины и 47-летней женщины.

Но оказалось, что причиной их смерти стал не пожар. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, на телах были обнаружены многочисленные колото-резанные раны. По подозрению в убийстве двух людей задержали 42-летнего жителя Архангельской области.

- Обвиняемый с 24 по 26 ноября находился квартире потерпевших, где они совместно распивали алкоголь. Женщина стала оскорблять злоумышленника, между ними началась ссора. Мужчина взял отвертку и нож и напал на потерпевшего, нанес множественные удары в шею и в голову. Далее нанес женщине множественные удары в голову и шею, - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сейчас архангелогородца заключили под стражу на два месяца.

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