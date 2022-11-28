Жители Мурманской области могут использовать калькулятор коммунальных платежей для вычисления роста тарифов с 1 декабря

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы коснется одной тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 декабря по всей России, в том числе в Мурманской области, вырастет плата за «коммуналку». У нас индексация тарифов будет ниже, чем в других регионах.

Чтобы избежать проблем с квитанциями за ЖКУ, северяне могут воспользоваться «Калькулятором коммунальных платежей», в котором можно провести онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу.

Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам: 8(8152) 487-815, 8(8152) 487-814.

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы коснется одной тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона.

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