Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 14:27

Жители Мурманской области могут использовать калькулятор коммунальных платежей для вычисления роста тарифов с 1 декабря

Северяне могут самостоятельно провести онлайн-проверку соответствия роста размера платы за ЖКУ установленному предельному индексу
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области максимальный индекс изменения платы коснется одной тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона.

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы коснется одной тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 декабря по всей России, в том числе в Мурманской области, вырастет плата за «коммуналку». У нас индексация тарифов будет ниже, чем в других регионах.

Чтобы избежать проблем с квитанциями за ЖКУ, северяне могут воспользоваться «Калькулятором коммунальных платежей», в котором можно провести онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу.

Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефонам: 8(8152) 487-815, 8(8152) 487-814.

В Мурманской области максимальный индекс изменения платы коснется одной тысячи человек, что составляет менее 1% от численности региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru