Для депутатов Мурманской областной Думы отменят отсрочку от мобилизации

Парламентариям предлагают отказаться от отсрочки от мобилизации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 ноября состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Один из пунктов на повестке дня - внесение изменений в закон «О статусе депутата Мурманской областной Думы». Парламентариям предлагают отказаться от отсрочки от мобилизации.

- У нас есть те, кто ездит туда и есть те, кто вполне готов, если будет необходимость, туда пойти добровольно как мобилизованный. Назрела необходимость данную статью соответственно исключить, - сообщил Nord-News первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Также парламентарии публично рассмотрят проект бюджета области на 2023 год. Помимо этого будет обсуждаться законопроект об отмене уплаты транспортного налога мобилизованными северянами.

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