Продавец и две домохозяйки. Сестры жительницы Никеля снялись в сериале «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой

На данный момент свет увидели три серии «Монастыря». Фото: Даниил ОПАРИН

- Мои сестры, - пишет на своей странице в «ВКонтакте» жительница Никеля в Мурманской области Инна Михальчук.

Троюродных сестер северянки можно увидеть сериале «Монастырь» (18+), который недавно вышел в онлайн-прокат. Режиссером стал Александр Молочников, а главную роль сыграла блогер Анастасия Ивлеева. Ее героиня - светская тусовщица.

- Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности — и девушка укрывается в стенах монастыря, - говорится в описании к шестисерийному сериалу.

Троюродные сестры Инны Михальчук сыграли сестер божьего дома - монахинь. И это при том, что они не являются профессиональными актрисами.

Троюродные сестры Инны Михальчук сыграли сестер божьего дома - монахинь. Фото: скриншот видео/www.kinopoisk.ru

- Одна из них - продавец, две другие - домохозяйки. Съемки фильма были в Вологодской области, где живут мои родственницы, они прошли кастинг, и их утвердили, - рассказала северянка «КП»-Мурманск».

В массовых сценах можно увидеть и других жителей Вологодской области, а основные роли исполнили Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова.

На данный момент свет увидели три серии «Монастыря».

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