В Мурманске продолжаются масштабные съемки художественного фильма «Свет»

В эти дни в Мурманске работает съемочная группа фильма «Свет», для которого ранее искали массовку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В эти дни в Мурманске работает съемочная группа фильма «Свет», для которого ранее искали массовку.
На выходных съемки прошли у торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл». После - на улице Старостина.
Напомним: ранее ради работы над фильмом перекрывали проспект Ленина.
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