В Мурманске продолжаются масштабные съемки художественного фильма «Свет»

В эти дни в Мурманске работает съемочная группа фильма «Свет», для которого ранее искали массовку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В эти дни в Мурманске работает съемочная группа фильма «Свет», для которого ранее искали массовку.

На выходных съемки прошли у торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл». После - на улице Старостина.

Напомним: ранее ради работы над фильмом перекрывали проспект Ленина.

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