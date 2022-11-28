До 5 декабря в Мурманской области проходит акция «Коробка храбрости»

Принести подарки можно по адресу проспект Ленина, 88. Фото: dadobro.com

Около недели осталось в Мурманской области до завершения акции «Коробка храбрости». До 5 декабря северяне могут передать подарки для детей, которые находятся в больницах на длительном лечении.

- Боксы установлены в каждом муниципалитете. В прошлом году собрали 2,5 тысячи подарков, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, принести подарки можно по адресу проспект Ленина, 88.

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