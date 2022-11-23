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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:18

В Мурманской области проходит акция по сбору подарков для больных детей «Коробка храбрости»

Ребенок, проходящий лечение, может выбрать из коробки любую понравившуюся «награду»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Боксы установлены во всех муниципалитетах Заполярья. Фото: dadobro.com

Боксы установлены во всех муниципалитетах Заполярья. Фото: dadobro.com

В Мурманской области стартовала акция «Коробка храбрости», в рамках которой ребятам, проходящим лечение, собирают подарки. Дети смогут выбрать из специальной коробки любой понравившийся приз за свою смелость.

Боксы установлены во всех муниципалитетах Заполярья. В Мурманске передать подарки можно в региональную общественную приемную по адресу проспект Ленина, 88.

- Депутатский корпус Мурманской областной думы уже не первый год принимает участие в этой доброй акции. Наша цель – порадовать маленьких северян, отметить их храбрость при проведении медицинских процедур, – подчеркнул председатель Мурманской обдумы Сергей Дубовой.

В «Коробку храбрости» можно принести небольшие наборы конструкторов, куклы, машинки, детские книжки раскраски, фломастеры, карандаши, краски, наборы для творчества. Важно, чтобы все подарки были новые и в упаковке.

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