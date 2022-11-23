В Мурманской области проходит акция по сбору подарков для больных детей «Коробка храбрости»

Боксы установлены во всех муниципалитетах Заполярья. Фото: dadobro.com

В Мурманской области стартовала акция «Коробка храбрости», в рамках которой ребятам, проходящим лечение, собирают подарки. Дети смогут выбрать из специальной коробки любой понравившийся приз за свою смелость.

Боксы установлены во всех муниципалитетах Заполярья. В Мурманске передать подарки можно в региональную общественную приемную по адресу проспект Ленина, 88.

- Депутатский корпус Мурманской областной думы уже не первый год принимает участие в этой доброй акции. Наша цель – порадовать маленьких северян, отметить их храбрость при проведении медицинских процедур, – подчеркнул председатель Мурманской обдумы Сергей Дубовой.

В «Коробку храбрости» можно принести небольшие наборы конструкторов, куклы, машинки, детские книжки раскраски, фломастеры, карандаши, краски, наборы для творчества. Важно, чтобы все подарки были новые и в упаковке.

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