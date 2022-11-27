Число жертв стрельбы в Апатитах увеличилось

Число пострадавших в драке в Апатитах может вырасти до трех. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны новые подробности происшествия на улице Строителей №57 в Апатитах. Напомним: здесь ранним утром 27 ноября произошла драка, в ходе которой пострадали людей. Некоторые участники конфликта были вооружены.

Одного из пострадавших увезли в больницу с ранением живота, сейчас он находится в реанимации.

- Кроме того, около пяти часов утра за медицинской помощью обратился еще один житель города с простреленным коленом. Не исключено, что ранение он получил в той же схватке. Если эта версия подтвердится, то общее количество пострадавших вырастет до трех: один — с огнестрельным ранением живота, один — с огнестрельным ранением колена и один — с тяжелой черепно-мозговой травмой, - пишет «Хибинформбюро».

Полиция проводит проверку.

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