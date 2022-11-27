Все закончилось стрельбой и реанимацией. Драка в Апатитах стала слишком бурной

Один из участников драки находится в реанимации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ранним утром 27 ноября в Апатитах у дома №57 на улице Строителей произошла драка. Местные жителям вызвали полицию, когда услышали крики и выстрелы.

- В арке дома полицейские обнаружили трех мужчин. Двое были с разбитыми лицами (и, как выяснилось впоследствии, с другими травмами, полученными, по всей видимости, в ходе потасовки), третий — с огнестрельным ранением живота, - пишет «Хибинформбюро».

Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Выясняют подробности произошедшего.

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