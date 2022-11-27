Приуныла. Елочка в Никеле выглядит так, словно у нее нет новогоднего настроения

Главная елка Никеля выглядит не очень празднично [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Города Мурманской области готовятся к Новому году, в большинстве муниципалитетов уже устанавливают городские елки. Но не везде процесс идет гладко.

Так, жители Никеля сообщают, что главное дерево «приуныло»: его верхушка начала клониться к земле.

- Верхушка елки вот-вот отвалится! Может, наша администрация предпримет какие-то меры? - спрашивают северяне в паблике «Никель [Ni]» (16+).

Напомним: главную городскую елку в Мурманске откроют 10 декабря.

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