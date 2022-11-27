В Мурманской области есть угроза распространения свиного гриппа. Как себя защитить?

В Мурманской области уже выявили первый случай заражения свиным гриппом. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На этой неделе в Мурманской области зафиксировали первый случай заражения северянином «свиным гриппом». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Есть угроза распространения болезни в Заполярье.

- В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

При этом защитить от «свиного гриппа» может обычная вакцина от гриппа.

Напомним: Мурманская область оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от гриппа. Рейтинг составил Роспотребнадзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru