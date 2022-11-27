В Мурманской области есть угроза распространения свиного гриппа. Как себя защитить?

В Мурманской области уже выявили первый случай заражения свиным гриппом.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
На этой неделе в Мурманской области зафиксировали первый случай заражения северянином «свиным гриппом». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Есть угроза распространения болезни в Заполярье.
- В этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.
При этом защитить от «свиного гриппа» может обычная вакцина от гриппа.
Напомним: Мурманская область оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от гриппа. Рейтинг составил Роспотребнадзор.
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