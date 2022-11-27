Семья из Архангельской области победила в конкурсе «Семья года»

Александр Цыбульский поздравил семью Строгановых с победой. Фото: правительство Архангельской области

Василий и Наталья Строгановы из города Новодвинска в Архангельской области стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года-2022».

Северяне воспитывают трех сыновей.

- Василий и Наталья — участники новодвинской организации мастеров и художников «Лодья». Отец творческого семейства является автором двух детских книг — «Котовасий» и «Сладкоежка крокодил». А мама троих сыновей возглавляет в Новодвинске семейные мастерские «Семья мастеровая» и «Учим не безделью, а учим рукоделию», где обучает взрослых и детей премудростям народных ремесел, - рассказали в правительстве Архангельской области.

С победой на всероссийском уровне новодвинцев поздравил глава региона Александр Цыбульский.

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