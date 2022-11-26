Губернатор Андрей Чибис наградил заполярные семьи в преддверии Дня матери

Почетный знак Мурманской области «Материнская слава» вручили шести многодетным мамам. Фото: правительство Мурманской области

В преддверии Дня матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил заполярные семьи и вручил им награды. Северяне получили почетные знаки «Материнская слава», а также памятные адреса губернатора.

Почетный знак Мурманской области «Материнская слава» вручили шести многодетным мамам, каждая из которых воспитывает четверых и более детей. Вместе с наградами они получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Памятными адресами губернатора региона поощрили 22 многодетные семьи, а две многодетные пары получили благодарственные письма Мурманской областной думы за ответственное отношение к сохранению семейных ценностей.

- Сегодня мы поздравляем любимых мам. Хочу пожелать вам, чтобы любовь, силы, эмоции, которые вы отдаете своим детям, всегда сполна возвращались к вам. Нет светлее чувства, чем материнская любовь. Благодарю за ежедневный труд и то тепло, которое вы отдаете в этот мир через своих детей. Здоровья вам, вашим семьям и вашим замечательным детям! С праздником! – отметил глава региона.

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