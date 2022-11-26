Нет снега, есть мороз. Погоду в Мурманской области можно назвать «депрессивной»

В Мурманской области ожидается до -17. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области на выходных усилится влияние циклонической депрессии, расположенной над северной Атлантикой.

- Поэтому с 26 по 28 ноября погода будет постепенно смягчаться. Преобладающая температура воздуха по области составит от -3 до -9 градусов, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

Однако иногда столбик термометра может опуститься до -17. При этом снегопадов в регионе все также не ожидается.

Напомним: в Мурманской области началась полярная ночь.

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