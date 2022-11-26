На новом мультифункциональном комплексе под Печенгой заправилась первая Tesla

Рядом с Печенгой появилась заправка для электрокаров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В середине ноября на 1517 километре федеральной трассы «Кола» рядом с Печенгой открыли мультифункциональный комплекс, который дает водителям возможность зарядить как обычные машины, так и электрокары.

На днях водитель из России, возвращаясь из Норвегии на своей Tesla, стал первым таким посетителем комплекса, и всего за полчаса и за 375 рублей зарядил машину.

- Мы знаем, что в Мурманской области мало электрокаров, но мы уверены, что это потому, что у нас нет инфраструктуры. Наш вклад в развитие экологически чистого транспорта – строительство суперскоростной зарядки, - рассказал управляющий директор компании, отвечающей за комплекс, Максим Кукушкин.

Осталось согласовать с «Оборонэнерго» бесперебойные поставки электроэнергии.

Таких «розеток» на всю область – две, и одна находится в Мурманске. В планах у компании построить сеть заправок, чтобы путешественники на электрокарах можно спокойно доехать из средней полосы, Москвы и Санкт-Петербурга до городов и достопримечательностей Кольского полуострова. Также в регионе появятся еще мультифункциональные комплексы, ближайший по плану сдачи откроют рядом с Ловозеро, также в перспективе – Мурманск и Полярные Зори.

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