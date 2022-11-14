На трассе "Кола" у Печенги открыли сервисный комплекс для автопутешественников

Аналогичный комплекс планируют построить у Ловозера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в рамках программы развития автодорожного сервиса открыли сервисный комплекс, который можно найти рядом с Печенгой на 1517 километре федеральной трассы "Кола".

Здесь водители смогут не только заправить машину или зарядить электрокар. Также здесь разместят автомойку, систему для подкачки колес, кафе с Арктической кухней и панорамными окнами и магазин. Вложения в проект составили порядка 27 миллионов рублей.

- К нам можно заехать вечером выходного дня, чтобы посидеть за столиком в зале с панорамными окнами или на открытой террасе с живописными видами на горы. В этом, пожалуй, и состояла главная идея проекта – создать для путешественников такие условия, чтобы они могли, находясь в дороге, полноценно и с удовольствием отдохнуть, – говорит Максим Кукушкин, управляющий директор компании, занимавшейся проектом.

Аналогичный комплекс планируют построить у Ловозера.

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