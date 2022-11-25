Из Мурманска в Териберку и Туманный пассажиров будут возить на новом автобусе

Для перевозки пассажиров купили комфортабельный автобус марки YUTONG. Фото: vk.com/mintrans_51

Из Мурманска в Туманный и Териберку будет курсировать новый автобус. Как сообщили в минтрансе региона, для этих целей купили автобус YUTONG, который был выпущен заводом только в 2022 году.

- Транспорт оснащен комфортабельными сидениями с регулировкой наклона спинки и откидными подлокотниками, вместительными багажными отсеками, видеонаблюдением в салоне, телевизионным монитором, системой контроля посадки и высадки пассажиров, камерой заднего вида, кнопками для остановки по требованию, - отметили в министерстве.

Ориентировочно, автобус запустят в работу 12 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru