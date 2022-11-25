В Мурманске на проспекте Ленина сбили несовершеннолетнего пешехода

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии со сбитым несовершеннолетним пешеходом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии со сбитым несовершеннолетним пешеходом. ДТП произошло 11 ноября.

- Около 17.30 в районе дома №24А по проспекту Ленина неустановленный водитель при выполнении поворота на прилегающую к дому №22 по проспекту Ленина территорию наехал на пешехода. Последний получил травмы с показанием к лечению в медучреждении, - сообщили в УГИБДД региона.

Водителя и свидетелей указанного происшествия связаться по телефону: 8 964 689 13 42 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 204.

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