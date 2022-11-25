В период новогодних праздников из Мурманска и обратно будут ходить дополнительные поезда

Из Санкт-Петербурга также запланированы дополнительные рейсы в Мурманск. Новые места поступают в продажу постепенно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В период новогодних праздников, с 23 декабря по 9 января, РЖД запускает дополнительные поезда. В том числе будет больше железнодорожных перевозок из Мурманска и обратно.

По прогнозам, пик отправлений пассажиров придется на 29 и 30 декабря 2022 года, а также 6, 7 и 8 января 2023 года.

- Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, Уфу, Киров, Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Белгород, Ульяновск, Новозыбков, Мурманск, Волгоград, Архангельск и другие города, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Из Санкт-Петербурга также запланированы дополнительные рейсы в Мурманск. Новые места поступают в продажу постепенно.

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