Жителя Мурмашей поймали на краже алкоголя спустя несколько недель

В отношении 33-летнего жителя Мурмашей проводится проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гипермаркете Мурманска поймали недобросовестного посетителя, который украл из торговой точки алкоголь. Мужчина взял бутылку, стоимостью более 1000 рублей, и минуя кассы, сбежал.

Спустя несколько недель северянин снова пришел в магазин, где его уже встретили сотрудники Росгвардии.

- Как оказалось, работник магазина узнал посетителя, который ранее украл алкоголь. Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

В отношении 33-летнего жителя Мурмашей проводится проверка.

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