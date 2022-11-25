В Мурманской области после ДТП вспыхнули два автомобиля

а месте работают пожарные, спасатели, медицинские работники, сотрудники ГИБДД. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

25 ноября в районе Пушного, на 1343 километре автодороги Р-21 «Кола» случилось серьезное ДТП. Как сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе МЧС региона, столкнулись Volkswagen и Hyundai, оба автомобиля после аварии загорелись.

- Всего привлечено 17 спасателей, 6 единиц техники. На месте работают пожарные, спасатели, медицинские работники, сотрудники ГИБДД, - уточнили в ведомстве.

ДТП сняли на видео.

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