В Мурманске на площади Пять Углов установили главную новогоднюю елку

У главной елки, как и в прошлом году, смонтируют светящийся купол-шатр. Фото: t.me/serdechkin51

В Мурманске на площади Пять Углов уже поставили и нарядили главную новогоднюю елку. Огни на зеленой красавице зажгут 10 декабря в 15.00.

Как сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин, также засияют новогодним убранством елки во всех округах заполярной столицы - у дома № 101 на проспекте Кольском, на Семеновском озере и в Росляково на площадке у ДК «Судоремонтник».

У главной елки, как и в прошлом году, смонтируют светящийся купол-шатер с гирляндами и красивыми арками.

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